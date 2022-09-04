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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:34

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Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау

В ходе совместных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ и полиции Мангистауской области в Тупкараганском районе за незаконный вылов рыбы осетровых пород задержан гражданин Казахстана. Об этом сообщили в пресс-центре ДПС КНБ области.

Браконьерский улов. Фото предоставлено пресс-центром ДПС КНБ РК
Во время обыска места жительства задержанного, проживающего в Форт-Шевченко, была обнаружена рыба осетровых пород в количестве 15 штук.

- Общий вес изъятого превысил 50 килограммов. Причинённый ущерб предварительно оценивается в 17 458 200 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в пресс-центре ДПС КНБ РК области.

Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау

Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау

Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау



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