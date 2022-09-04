Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау

Во время обыска места жительства задержанного, проживающего в Форт-Шевченко, была обнаружена рыба осетровых пород в количестве 15 штук.- Общий вес изъятого превысил 50 килограммов. Причинённый ущерб предварительно оценивается в 17 458 200 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в пресс-центре ДПС КНБ РК области.