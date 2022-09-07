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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 243

У жителя Мангистау изъяли краснокнижную птицу

Редкую птицу держал в неволе житель Тупкараганского района. В отношение мужчины ведется расследование, сообщили в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Мангистауской области 3 сентября текущего года у жителя Тупкараганского района изъята редкая птица краснокнижный беркут, находящаяся под защитой государства.

У жителя Мангистау изъяли краснокнижную птицу


- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - отметили в полиции области.

У жителя Мангистау изъяли краснокнижную птицу


Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан не нарушать природоохранное законодательство.



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