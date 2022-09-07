У жителя Мангистау изъяли краснокнижную птицу

Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Мангистауской области 3 сентября текущего года у жителя Тупкараганского района изъята редкая птица краснокнижный беркут, находящаяся под защитой государства.- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - отметили в полиции области.Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан не нарушать природоохранное законодательство.