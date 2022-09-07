Гвардеец предотвратил самоубийство в Мангистау

Арман Мурзамуратов. Фото пресс-службы Национальной гвардии РК.

Инцидент произошел в пригороде Актау в селе Атамекен 6 сентября около 12:15 часов. Военнослужащий воинской части 3502 Национальной гвардии, ефрейтор Арман Мурзамуратов спас мужчину, который пытался совершить суицид.



Выходя с очередного дежурства, по дороге домой гвардеец увидел мужчину на крыше четырехэтажного жилого дома, пытавшегося свести счеты с жизнью. Арман, недолго думая, поднялся на верхний этаж и спас молодого человека от необдуманного поступка.



- Я, как обычно, вышел с работы после дежурства и направился в сторону дома. Вдруг услышал крики о том, что на крыше дома стоит парень и намеревается спрыгнуть вниз. Незамедлительно я поднялся на крышу и через окошко технического этажа вышел на карниз крыши. Подойдя к парню, крепко схватил его за руку и потянул в безопасное место, - рассказывает ефрейтор Арман Мурзамуратов.



Военнослужащий сообщил о данном случае в отдел полиции. На данный момент неизвестно, что побудило 24-летнего местного жителя свести счеты с жизнью.



Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.