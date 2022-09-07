Подозреваемую в сводничестве задержали в Мангистау

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» сотрудниками криминальной полиции в одной из бань Мунайлинского района была задержана гражданка, оказывающая платные интимные услуги, и 52-летняя женщина, которая подозревается в сводничестве.- Данный факт зарегистрирован по статье 309 УК РК (Сводничество). Ведётся расследование, - сообщили в полиции региона.Иная информация в интересах следствия не разглашается.