Осудили сотрудника антикоррупционной службы по Мангистау

Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kz
Информация о приговоре в отношении следователя антикоррупционной службы по Мангистауской области появилась на сайте ведомства сегодня, 8 сентября.
Приговор в отношении А. Избасар был вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.
Осужденный выплатит штраф в размере 15 миллионов тенге с лишением специального звания. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Стоит отметить, что А. Избасар изобличен сотрудниками департамента собственной безопасности агентства.
Для справки:
Михаил Одинцов
Приговор в отношении А. Избасар был вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.
Осужденный выплатит штраф в размере 15 миллионов тенге с лишением специального звания. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Стоит отметить, что А. Избасар изобличен сотрудниками департамента собственной безопасности агентства.
Для справки:
Михаил Одинцов
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