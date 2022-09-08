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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 17:20

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Осудили сотрудника антикоррупционной службы по Мангистау

Следователя антикоррупционной службы по Мангистауской области осудили за коррупционное преступление, а именно за получение взятки. Об этом сообщается на сайте Агенства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik.kz
Информация о приговоре в отношении следователя антикоррупционной службы по Мангистауской области появилась на сайте ведомства сегодня, 8 сентября.

Приговор в отношении А. Избасар был вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.

Осужденный выплатит штраф в размере 15 миллионов тенге с лишением специального звания. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Стоит отметить, что А. Избасар изобличен сотрудниками департамента собственной безопасности агентства.

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Михаил Одинцов



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