Осудили сотрудника антикоррупционной службы по Мангистау

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Информация о приговоре в отношении следователя антикоррупционной службы по Мангистауской области появилась на сайте ведомства сегодня, 8 сентября.Приговор в отношении А. Избасар был вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.Осужденный выплатит штраф в размере 15 миллионов тенге с лишением специального звания. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.Стоит отметить, что А. Избасар изобличен сотрудниками департамента собственной безопасности агентства.