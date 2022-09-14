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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:34

Просмотров: 941

Более 40 килограммов осетровой рыбы изъяли у жителей Мангистау

Мангистауские полицейские за сутки у местных жителей изъяли более 40 килограммов осетровой рыбы. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Так, 12 сентября 2022 года около 18:25 сотрудниками роты патрульной полиции ДП Мангистауской области на 93/39 км трассы Форт-Шевченко—Актау была остановлена автомашины марки «Лада 21713 138». В ходе осмотра автомобиля у водителя изъято девять штук осетров, вес рыбы составил 33 килограмма 850 граммов.

Более 40 килограммов осетровой рыбы изъяли у жителей Мангистау


В этот же день около 17:52 на пульт дежурного «102» поступила информация о том, что в одном из домов 26 микрорайона Актау обнаружен человек с осетровой рыбой. В ходе проверки следственно-оперативной группой, прибывшей на место происшествия, у местной жительницы изъято три штуки рыбы. Вес рыбы составил 11 килограммов.

Более 40 килограммов осетровой рыбы изъяли у жителей Мангистау


- Оба факта были зарегистрированы по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в полиции региона.

Ранее более 24 килограммов осетровой рыбы изъяли из багажника водителя в Мангистау. Рыбу обнаружили при проверке багажника автомобиля Toyota Hilux, остановленного ночью 10 сентября в селе Шайыр Мангистауского района. Улов, который признали незаконным, передали для дальнейшей реализации осетровой ферме ТОО «Kazakh Osseter».



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:57
Цитата: Adai11
зачем так стучать, все таки купленная рыба

"Новый Казахстан",- а стукачи как в Сталинские времена, "активируются по просьбе ментов"...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:28
В этот же день около 17:52 на пульт дежурного «102» поступила информация о том, что в одном из домов 26 микрорайона Актау - зачем так стучать, все таки купленная рыба devil
 
 

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