Более 40 килограммов осетровой рыбы изъяли у жителей Мангистау

Фото пресс-службы ведомства
Так, 12 сентября 2022 года около 18:25 сотрудниками роты патрульной полиции ДП Мангистауской области на 93/39 км трассы Форт-Шевченко—Актау была остановлена автомашины марки «Лада 21713 138». В ходе осмотра автомобиля у водителя изъято девять штук осетров, вес рыбы составил 33 килограмма 850 граммов.
В этот же день около 17:52 на пульт дежурного «102» поступила информация о том, что в одном из домов 26 микрорайона Актау обнаружен человек с осетровой рыбой. В ходе проверки следственно-оперативной группой, прибывшей на место происшествия, у местной жительницы изъято три штуки рыбы. Вес рыбы составил 11 килограммов.
- Оба факта были зарегистрированы по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в полиции региона.
Ранее более 24 килограммов осетровой рыбы изъяли из багажника водителя в Мангистау. Рыбу обнаружили при проверке багажника автомобиля Toyota Hilux, остановленного ночью 10 сентября в селе Шайыр Мангистауского района. Улов, который признали незаконным, передали для дальнейшей реализации осетровой ферме ТОО «Kazakh Osseter».
В этот же день около 17:52 на пульт дежурного «102» поступила информация о том, что в одном из домов 26 микрорайона Актау обнаружен человек с осетровой рыбой. В ходе проверки следственно-оперативной группой, прибывшей на место происшествия, у местной жительницы изъято три штуки рыбы. Вес рыбы составил 11 килограммов.
- Оба факта были зарегистрированы по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в полиции региона.
Ранее более 24 килограммов осетровой рыбы изъяли из багажника водителя в Мангистау. Рыбу обнаружили при проверке багажника автомобиля Toyota Hilux, остановленного ночью 10 сентября в селе Шайыр Мангистауского района. Улов, который признали незаконным, передали для дальнейшей реализации осетровой ферме ТОО «Kazakh Osseter».