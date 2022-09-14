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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 599

В Мангистау выявлено более 60 тысяч нарушений правил дорожного движения

За восемь месяцев 2022 года инспекторами патрульной полиции Мангистауской области выявлено 62 582 административных правонарушения. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из архива Lada.kz
По данным полиции, водители совершают различные нарушения, начиная от мелких на дороге и заканчивая грубыми нарушениями, такими как проезд на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

- За восемь месяцев 2022 года выявлено 62 582 административных правонарушения. Из них за пользование мобильным телефоном – 6 459 водителей, за рулём без ремней безопасности – 15 362 водителя. К ответственности привлечены 4 939 водителей, включая все статьи 612 КоАП РК. На запрещающий сигнал светофора проехали 1061 водителей, на полосу встречного движения выехали 80 водителей. Также выявлено 505 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые были наказаны по статье 608 КоАП РК, - рассказали в полиции региона.

Сотрудники полиции ДП Мангистауской области предупреждают водителей о необходимости быть внимательными к пешеходам, особенно в тёмное время суток.

- При приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость. На 888 водителей составлены административные протоколы за непропуск горожан на пешеходном переходе. За этот период более четырёх тысяч пешеходов пересекли дорогу в неустановленном месте и нарушили закон, - отметили в полиции.



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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 16:35
выявлено более 60 тысяч нарушений правил дорожного движения.


Ключевое слово "выявлено", и оно применяется здесь неправильно...
Есть такая "статистика", над которой мы все иногда смеёмся, но она упрямая вещь! Так вот, по статистике реально выявляется всего около 15% фактов правонарушений от совершенных. Дальше-больше, из этих выявленных доходит до протокола, т.е. регистрируется также всего 10-15%, которые потом фигурируют в сводках и в сми как "выявленные". Простой арифметикой не сложно подсчитать реальное общее число правонарушений... podmig
Работы непочатый край!
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 16:07
В Мангистау выявлено более 60 тысяч нарушений правил дорожного движения.

И какую сумму... money ..."внесли", в бюджет региона эти правонарушители?!...
НА!, содержание ментов и правителей, что то НЕ!, указано?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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