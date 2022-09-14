В Мангистау выявлено более 60 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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По данным полиции, водители совершают различные нарушения, начиная от мелких на дороге и заканчивая грубыми нарушениями, такими как проезд на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



- За восемь месяцев 2022 года выявлено 62 582 административных правонарушения. Из них за пользование мобильным телефоном – 6 459 водителей, за рулём без ремней безопасности – 15 362 водителя. К ответственности привлечены 4 939 водителей, включая все статьи 612 КоАП РК. На запрещающий сигнал светофора проехали 1061 водителей, на полосу встречного движения выехали 80 водителей. Также выявлено 505 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которые были наказаны по статье 608 КоАП РК, - рассказали в полиции региона.



Сотрудники полиции ДП Мангистауской области предупреждают водителей о необходимости быть внимательными к пешеходам, особенно в тёмное время суток.



- При приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость. На 888 водителей составлены административные протоколы за непропуск горожан на пешеходном переходе. За этот период более четырёх тысяч пешеходов пересекли дорогу в неустановленном месте и нарушили закон, - отметили в полиции.