Полиция Мангистау опубликовала список преступников в розыске

Иллюстративное фото из открытых источников
- Если вы владеете какой-либо информацией по разыскиваемым лицам, просим немедленно сообщить в полицию: 8(7292) 47 50 15, 47 50 82, 8708 188 63 02 или 102, - сообщили в полиции региона.
|
Четверг, 15 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 1 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.