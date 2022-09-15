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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 12:08

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Суд признал незаконной забастовку сотрудников станций Скорой помощи в Мангистау

Работники станции Скорой и неотложной медицинской помощи Тупкараганского района приостановили работу в связи с требованием о повышении ежемесячной заработной платы и увеличения штата сотрудников. Суд не признал действия забастовщиков законными. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Иллюстративное фото
В Тупкараганский районный суд обратилось государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» с иском в отношении своих работников.

Работники предприятия на территории станции села Акшукур Тупкараганского района 11 и 12 сентября частично прекратили работу и начали забастовку, а именно не принимали вызовы по III и IV категориям пациентов.

Бастующие требовали повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.

Суд установил, что работники станции нарушили требования главы 16 Трудового кодекса РК по урегулированию трудовых споров.

- В частности, работники станции не предупредили работодателя в письменном виде о забастовке, не указали перечень разногласий сторон, являющихся основанием для проведения забастовки. Сотрудники не уведомили о дате, месте и времени начала забастовки, о предполагаемом количестве участников. Не были озвучены предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки, - пояснили в областном суде.

Решением суда требование истца было удовлетворено, забастовку работников признали незаконной.

Важно отметить, что по тем же основаниям в Актауском суде №2, Жанаозенском городском суде, Мунайлинском и Бейнеуском районных судах рассмотрели аналогичные споры, где забастовки также признали незаконными.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию. Позже сообщалось, что сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района также частично приостановили работу.

Михаил Одинцов



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