Суд признал незаконной забастовку сотрудников станций Скорой помощи в Мангистау

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В Тупкараганский районный суд обратилось государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» с иском в отношении своих работников.
Работники предприятия на территории станции села Акшукур Тупкараганского района 11 и 12 сентября частично прекратили работу и начали забастовку, а именно не принимали вызовы по III и IV категориям пациентов.
Бастующие требовали повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.
Суд установил, что работники станции нарушили требования главы 16 Трудового кодекса РК по урегулированию трудовых споров.
- В частности, работники станции не предупредили работодателя в письменном виде о забастовке, не указали перечень разногласий сторон, являющихся основанием для проведения забастовки. Сотрудники не уведомили о дате, месте и времени начала забастовки, о предполагаемом количестве участников. Не были озвучены предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки, - пояснили в областном суде.
Решением суда требование истца было удовлетворено, забастовку работников признали незаконной.
Важно отметить, что по тем же основаниям в Актауском суде №2, Жанаозенском городском суде, Мунайлинском и Бейнеуском районных судах рассмотрели аналогичные споры, где забастовки также признали незаконными.
Решение не вступило в законную силу.
Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию. Позже сообщалось, что сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района также частично приостановили работу.
Михаил Одинцов
Работники предприятия на территории станции села Акшукур Тупкараганского района 11 и 12 сентября частично прекратили работу и начали забастовку, а именно не принимали вызовы по III и IV категориям пациентов.
Бастующие требовали повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.
Суд установил, что работники станции нарушили требования главы 16 Трудового кодекса РК по урегулированию трудовых споров.
- В частности, работники станции не предупредили работодателя в письменном виде о забастовке, не указали перечень разногласий сторон, являющихся основанием для проведения забастовки. Сотрудники не уведомили о дате, месте и времени начала забастовки, о предполагаемом количестве участников. Не были озвучены предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки, - пояснили в областном суде.
Решением суда требование истца было удовлетворено, забастовку работников признали незаконной.
Важно отметить, что по тем же основаниям в Актауском суде №2, Жанаозенском городском суде, Мунайлинском и Бейнеуском районных судах рассмотрели аналогичные споры, где забастовки также признали незаконными.
Решение не вступило в законную силу.
Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию. Позже сообщалось, что сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района также частично приостановили работу.
Михаил Одинцов
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