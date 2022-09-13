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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 9

Сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района частично приостановили работу

Работники станции Скорой медицинской помощи Мунайлинского района требуют повышение заработной платы. Свыше 100 человек записали видеообращение по этому поводу.

Скрин видео
По словам сотрудников станции Скорой медицинской помощи, работу они приостановили в воскресенье, 11 сентября, как и их коллеги.

- На сегодняшний день из 11 бригад на вызовы выезжают лишь две бригады экстренной помощи, остальные остановили работу. Мы неоднократно обращались к руководству района, города и области, также просили услышать нас в управлении и Министерстве здравоохранения, но нас никто не слышит. Дело в том, что вообще у нас должно быть 18 бригад, в каждой по два фельдшера, это прописано в законе, но на деле всего 11 бригад и по одному фельдшеру. На нас двойная нагрузка, а получаем мы по 140-160 тысяч тенге, - жалуются люди.

Водители, по словам возмущённых, вообще получают по 100-120 тысяч тенге и работают с дополнительной нагрузкой.

- Руководство требует, чтобы они выходили на подработку, но оплачивать её никто не хочет. У нас самый большой район Мангистауской области. Мы хотим, чтобы работа фельдшера оценивалась в 300 тысяч тенге, также нужно повысить зарплату водителям, – говорят работники.



Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли на работу 11 сентября. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию.



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