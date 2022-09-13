Сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района частично приостановили работу

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По словам сотрудников станции Скорой медицинской помощи, работу они приостановили в воскресенье, 11 сентября, как и их коллеги.
- На сегодняшний день из 11 бригад на вызовы выезжают лишь две бригады экстренной помощи, остальные остановили работу. Мы неоднократно обращались к руководству района, города и области, также просили услышать нас в управлении и Министерстве здравоохранения, но нас никто не слышит. Дело в том, что вообще у нас должно быть 18 бригад, в каждой по два фельдшера, это прописано в законе, но на деле всего 11 бригад и по одному фельдшеру. На нас двойная нагрузка, а получаем мы по 140-160 тысяч тенге, - жалуются люди.
Водители, по словам возмущённых, вообще получают по 100-120 тысяч тенге и работают с дополнительной нагрузкой.
- Руководство требует, чтобы они выходили на подработку, но оплачивать её никто не хочет. У нас самый большой район Мангистауской области. Мы хотим, чтобы работа фельдшера оценивалась в 300 тысяч тенге, также нужно повысить зарплату водителям, – говорят работники.
Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли на работу 11 сентября. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию.
- На сегодняшний день из 11 бригад на вызовы выезжают лишь две бригады экстренной помощи, остальные остановили работу. Мы неоднократно обращались к руководству района, города и области, также просили услышать нас в управлении и Министерстве здравоохранения, но нас никто не слышит. Дело в том, что вообще у нас должно быть 18 бригад, в каждой по два фельдшера, это прописано в законе, но на деле всего 11 бригад и по одному фельдшеру. На нас двойная нагрузка, а получаем мы по 140-160 тысяч тенге, - жалуются люди.
Водители, по словам возмущённых, вообще получают по 100-120 тысяч тенге и работают с дополнительной нагрузкой.
- Руководство требует, чтобы они выходили на подработку, но оплачивать её никто не хочет. У нас самый большой район Мангистауской области. Мы хотим, чтобы работа фельдшера оценивалась в 300 тысяч тенге, также нужно повысить зарплату водителям, – говорят работники.
Напомним, работники скорой помощи в Актау не вышли на работу 11 сентября. Глава здравоохранения Мангистау призвал работников скорой помощи к благоразумию.
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