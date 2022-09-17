Мальчика сбила «легковушка» в Актау

Фото очевидцев
По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около 13:00 в 30 микрорайоне на дороге, напротив ЖК «Инжу». После ДТП молодой водитель Lada Priora бросился на помощь пострадавшему и повел его в медицинскую клинику.
Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Lada 21723 в совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пострадавший 10-летний мальчик был доставлен в областную детскую больницу.
На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 МРП.
Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Lada 21723 в совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пострадавший 10-летний мальчик был доставлен в областную детскую больницу.
На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 МРП.