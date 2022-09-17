Мальчика сбила «легковушка» в Актау

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около 13:00 в 30 микрорайоне на дороге, напротив ЖК «Инжу». После ДТП молодой водитель Lada Priora бросился на помощь пострадавшему и повел его в медицинскую клинику.Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Lada 21723 в совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.Пострадавший 10-летний мальчик был доставлен в областную детскую больницу.На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.