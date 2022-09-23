Угнанный у россиянки Chrysler нашли в Жанаозене

Polisia.kz
Как сообщает Polisia.kz, полицейские остановили автомобиль Chrysler S300 на одной из улиц Жанаозена. В ходе проверки документов стражи порядка установили, что транспортное средство принадлежит гражданке России и находится в международном розыске с 2019 года.
- По данному факту начато досудебное расследование по статье 386 Уголовного Кодекса РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером). Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.
- По данному факту начато досудебное расследование по статье 386 Уголовного Кодекса РК (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером). Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.