Девушку-хакера задержали в Актау

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С заявлением в полицию в Актау обратились жители Алматы, Туркестана, Атырауской и других областей.



Как установлено, 24-летняя девушка через интернет украла с банковских счетов потерпевших денежные средства на общую сумму более 500 тысяч тенге.



Полицейские задержали подозреваемую. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража) - наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.