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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 584

Несколько пожарных машин прибыли на вызов в Актау

Инцидент произошёл в 14 микрорайоне.

Кадр видео
По словам жителей 14 микрорайона, несколько пожарных машин приехали на вызов к дому №11 24 сентября, около 21: 40.

Как сообщили в ДЧС региона, вызов не подтвердился, то есть он был ложным.

Напоминаем, что согласно статье 438 КОАП РК за заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб грозит штраф на физических лиц в размере 30 МРП.




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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 10:58
Вчера сидели с друзьями в "Трёх дельфинах" и видели как пожарные машины с сиренами заезжали в глубь 14 микрорайона. Кто бы мог подумать что вызов ложный?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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