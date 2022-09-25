Несколько пожарных машин прибыли на вызов в Актау

По словам жителей 14 микрорайона, несколько пожарных машин приехали на вызов к дому №11 24 сентября, около 21: 40.Как сообщили в ДЧС региона, вызов не подтвердился, то есть он был ложным.Напоминаем, что согласно статье 438 КОАП РК за заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб грозит штраф на физических лиц в размере 30 МРП.