Два месяца подряд мужчина воровал спиртное из магазина в Актау

По информации департамента полиции, к ним обратился предприниматель по факту кражи алкогольных напитков в одной из сетей супермаркетов. По его словам, неизвестный мужчина два месяца подряд, а именно, в августе и сентябре, промышлял воровством дорогих спиртных напитков из супермаркета. Сумма ущерба превысила 200 тысяч тенге.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Он был задержан. Вором оказался 36-летний местный житель.Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершённая неоднократно в крупном размере).Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.