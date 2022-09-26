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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:34

Просмотров: 1358

Два месяца подряд мужчина воровал спиртное из магазина в Актау

Правоохранители задержали местного жителя.

Кадр видео
По информации департамента полиции, к ним обратился предприниматель по факту кражи алкогольных напитков в одной из сетей супермаркетов. По его словам, неизвестный мужчина два месяца подряд, а именно, в августе и сентябре, промышлял воровством дорогих спиртных напитков из супермаркета. Сумма ущерба превысила 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Он был задержан. Вором оказался 36-летний местный житель.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершённая неоднократно в крупном размере).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.




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