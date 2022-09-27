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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:06

Просмотров: 190

Мошенники пишут жителям в мессенджеры от имени руководства департамента полиции в Мангистау

Стражи порядка Мангистау предупреждают жителей области об участившихся случаях такого рода звонков и сообщений. Житель Актау чуть не попал на «удочку» аферистов.

© Public Domain
Жителю Актау 26 сентября около 9 часов утра на мобильный телефон через мессенджер WhatsApp с неизвестного номера написал мошенник от имени заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал от гражданина явиться в департамент полиции до 18:00 часов.

Для выяснения обстоятельств житель города сразу же прибыл в органы внутренних дел и лично встретился с заместителем начальника департамента полиции Болатбеком Акшауовым. Полковник полиции рассказал, что такой случай повторяется не впервые, и предупредил, что это мошенники.

- Сотрудники полиции никогда не проводят специальных операций и следственных действий по мобильному телефону. Поэтому просим не доверять лицам, связавшимися с незнакомых номеров, и сомнительным СМС-сообщениям. Это мошенники, - отметил заместитель начальника департамента.

В полиции призывают граждан быть предельно внимательными.



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