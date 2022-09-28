В результате возгорания авто в Мангистау пострадал 61-летний мужчина

Фото пресс-службы ведомства
Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий
Вечером 22 сентября возле торгового центра «Жануя» в Жанаозене сгорела кабина автомобиля Daf, 2014 года выпуска. В результате пожара пострадал 61-летний мужчина. Пострадавший был передан сотрудникам Скорой помощи.
Ранее 19 сентября в 17:54 произошло горение комнаты в двухкомнатном нежилом доме в поселке Шетпе. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Днем 21 сентября возле базы отдыха «Тree оf life» произошло горение четырех колес автомобиля Shacman, 2013 года выпуска.
Этим же вечером в Форт-Шевченко сгорели гараж, баня и двухкомнатная времянка, пристроенные друг к другу. Площадь горения составила 120 квадратных метров.
Ночью 21 сентября в селе Мангистау в жилом массиве «Щеркала» на одном из участков сгорели домашние вещи в однокомнатной времянке и сама времянка. Площадь горения составила 30 квадратных метров.
На следующий день на автодороге Боранкул-Бейнеу сгорел автомобиль «Газель», 2014 года выпуска. Обошлось без пострадавших.
Днем 24 сентября в однокомнатной квартире в Жанаозене сгорели домашние вещи на балконе и мебель, а также бытовая техника на кухне. Пострадавших нет.
Вечером этого же дня сгорел еще один автомобиль в Жанаозене. На территории промышленной зоны №3 произошло горение в моторном отсеке автомобиля «Ауди-100», 1992 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
Вечером 22 сентября возле торгового центра «Жануя» в Жанаозене сгорела кабина автомобиля Daf, 2014 года выпуска. В результате пожара пострадал 61-летний мужчина. Пострадавший был передан сотрудникам Скорой помощи.
Ранее 19 сентября в 17:54 произошло горение комнаты в двухкомнатном нежилом доме в поселке Шетпе. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Днем 21 сентября возле базы отдыха «Тree оf life» произошло горение четырех колес автомобиля Shacman, 2013 года выпуска.
Этим же вечером в Форт-Шевченко сгорели гараж, баня и двухкомнатная времянка, пристроенные друг к другу. Площадь горения составила 120 квадратных метров.
Ночью 21 сентября в селе Мангистау в жилом массиве «Щеркала» на одном из участков сгорели домашние вещи в однокомнатной времянке и сама времянка. Площадь горения составила 30 квадратных метров.
На следующий день на автодороге Боранкул-Бейнеу сгорел автомобиль «Газель», 2014 года выпуска. Обошлось без пострадавших.
Днем 24 сентября в однокомнатной квартире в Жанаозене сгорели домашние вещи на балконе и мебель, а также бытовая техника на кухне. Пострадавших нет.
Вечером этого же дня сгорел еще один автомобиль в Жанаозене. На территории промышленной зоны №3 произошло горение в моторном отсеке автомобиля «Ауди-100», 1992 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
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