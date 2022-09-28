В результате возгорания авто в Мангистау пострадал 61-летний мужчина

Вечером 22 сентября возле торгового центра «Жануя» в Жанаозене сгорела кабина автомобиля Daf, 2014 года выпуска. В результате пожара пострадал 61-летний мужчина. Пострадавший был передан сотрудникам Скорой помощи.Ранее 19 сентября в 17:54 произошло горение комнаты в двухкомнатном нежилом доме в поселке Шетпе. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.Днем 21 сентября возле базы отдыха «Тree оf life» произошло горение четырех колес автомобиля Shacman, 2013 года выпуска.Этим же вечером в Форт-Шевченко сгорели гараж, баня и двухкомнатная времянка, пристроенные друг к другу. Площадь горения составила 120 квадратных метров.Ночью 21 сентября в селе Мангистау в жилом массиве «Щеркала» на одном из участков сгорели домашние вещи в однокомнатной времянке и сама времянка. Площадь горения составила 30 квадратных метров.На следующий день на автодороге Боранкул-Бейнеу сгорел автомобиль «Газель», 2014 года выпуска. Обошлось без пострадавших.Днем 24 сентября в однокомнатной квартире в Жанаозене сгорели домашние вещи на балконе и мебель, а также бытовая техника на кухне. Пострадавших нет.Вечером этого же дня сгорел еще один автомобиль в Жанаозене. На территории промышленной зоны №3 произошло горение в моторном отсеке автомобиля «Ауди-100», 1992 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.