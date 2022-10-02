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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:08

Просмотров: 4271

Драка в Актау попала на видео

Два водителя решили выяснить отношения.

Кадр видео
По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 1 октября на автодороге в 29А микрорайоне у АЗС «Qazaq Oil».

Как сообщается, автовладельцы не поделили проезжую часть и между ними завязалась потасовка. Водитель Toyota Camry синего цвета накинулся с кулаками на своего коллегу, который был на таком же транспорте, только черного цвета.

Дальнейший ход событий неизвестен.






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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:31
Дикари ...создают аварийные ситуации....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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