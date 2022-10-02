Драка в Актау попала на видео

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 1 октября на автодороге в 29А микрорайоне у АЗС «Qazaq Oil».Как сообщается, автовладельцы не поделили проезжую часть и между ними завязалась потасовка. Водитель Toyota Camry синего цвета накинулся с кулаками на своего коллегу, который был на таком же транспорте, только черного цвета.Дальнейший ход событий неизвестен.