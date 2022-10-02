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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Женщина пыталась спрыгнуть с пятого этажа в Актау

Женщину удалось спасти от суицида, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
По информации полиции, 1 октября около 01:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на балконном ограждении пятого этажа в одной из многоэтажек 11 микрорайона стоит женщина.

На вызов выехали наряды патрульной полиции, а также начальник специального приемника управления полиции Актау.

Выяснилось, что 41-летняя местная жительница села на балконное ограждение и требовала, чтобы никто к ней не подходил.

- Начальнику спецприемника управления полиции Актау, капитану полиции Уркену Жусупбекову удалось подойти и начать беседовать с ней. Он уговаривал и просил ее не делать поспешных действий. Несмотря на уговоры, женщина все-таки отпустила руки. Капитан быстро отреагировал, не теряя времени, и поймал ее. В этом ему также помогали и остальные сотрудники полиции.


Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что это ее не первая попытка покончить жизнь самоубийством. Она находится на учете у нарколога.

После полицейские передали ее в руки врачам Скорой помощи.




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