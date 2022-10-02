Женщина пыталась спрыгнуть с пятого этажа в Актау

- Начальнику спецприемника управления полиции Актау, капитану полиции Уркену Жусупбекову удалось подойти и начать беседовать с ней. Он уговаривал и просил ее не делать поспешных действий. Несмотря на уговоры, женщина все-таки отпустила руки. Капитан быстро отреагировал, не теряя времени, и поймал ее. В этом ему также помогали и остальные сотрудники полиции.

По информации полиции, 1 октября около 01:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что на балконном ограждении пятого этажа в одной из многоэтажек 11 микрорайона стоит женщина.На вызов выехали наряды патрульной полиции, а также начальник специального приемника управления полиции Актау.Выяснилось, что 41-летняя местная жительница села на балконное ограждение и требовала, чтобы никто к ней не подходил.Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что это ее не первая попытка покончить жизнь самоубийством. Она находится на учете у нарколога.После полицейские передали ее в руки врачам Скорой помощи.