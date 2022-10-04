Обещала трудоустроить в нефтяную компанию: мошенницу задержали в Мангистау

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Жители Актау и Тупкараганского района обратились в полицию по поводу женщины, пообещавшей им помочь с трудоустройством в нефтяную отрасль. Мошенница получила от каждого потерпевшего денежные средства в размере 350 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
Общая сумма ущерба составила 700 тысяч тенге.
Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой.
Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».
Общая сумма ущерба составила 700 тысяч тенге.
Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой.
Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».
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