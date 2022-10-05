Возгорание инкассаторского автомобиля в Актау ликвидировано

Фото пресс-службы ведомства
По данным спасателей, пожар произошел в 07:22 утра. На парковке банка «Halyk Bank» произошло горение бронированного инкассаторского автомобиля марки «Газель».
- Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части, - сообщили в ведомстве.
Напомним, полыхающий в Актау инкассаторский автомобиль попал на видео.
- Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован пожар в 07:37. Задействованы одна единица техники и семь человек специализированной пожарной части, - сообщили в ведомстве.
Напомним, полыхающий в Актау инкассаторский автомобиль попал на видео.
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