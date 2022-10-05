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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 25

В Мангистау 60-летний мужчина провалился в колодец

Мужчину спасли с помощью лестницы и спасательной веревки, а затем передали сотрудникам Скорой помощи. Подробности происшествий сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Одно из происшествий произошло в Форт-Шевченко. Днем 27 сентября в колодец Тупкараганской районной больницы провалился мужчина 1962 года рождения. Спасли его с помощью лестницы и спасательной веревки, а затем передали сотрудникам Скорой помощи.

Днем ранее пожарные спасли 52-летнего мужчину, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 38 доме в микрорайоне «Астана» в Жанаозене. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры, а затем передали мужчину сотрудникам Скорой помощи.

Ночью 30 сентября спасатели вызволили троих детей: трехлетнего, четырехлетнего и 10-летнего, которые оказались запертыми в квартире в 379 доме в микрорайоне «Шыгыс-2» Актау. Спасатели установили трехколенную лестницу на балкон квартиры и открыли входную дверь. Дети переданы родителям.

За неделю в Мангистау сгорели два автомобиля.

Некоторые подробности происшествий:

Один из пожаров произошел 26 сентября в 08:41. Возле дома №59А в 14 микрорайоне сгорел автомобиль ВАЗ-21102, 2001 года выпуска.

В Мангистау 60-летний мужчина провалился в колодец


Еще одни автомобиль сгорел 30 сентября. Примерно в 14:10 произошло горение автомобиля Toyota Camry, 2009 года выпуска, в поселке Баутино.

Спасатели области напоминают жителям о соблюдении элементарных мер безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.



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