В Мангистау 60-летний мужчина провалился в колодец

Одно из происшествий произошло в Форт-Шевченко. Днем 27 сентября в колодец Тупкараганской районной больницы провалился мужчина 1962 года рождения. Спасли его с помощью лестницы и спасательной веревки, а затем передали сотрудникам Скорой помощи.Днем ранее пожарные спасли 52-летнего мужчину, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 38 доме в микрорайоне «Астана» в Жанаозене. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры, а затем передали мужчину сотрудникам Скорой помощи.Ночью 30 сентября спасатели вызволили троих детей: трехлетнего, четырехлетнего и 10-летнего, которые оказались запертыми в квартире в 379 доме в микрорайоне «Шыгыс-2» Актау. Спасатели установили трехколенную лестницу на балкон квартиры и открыли входную дверь. Дети переданы родителям.За неделю в Мангистау сгорели два автомобиля.Один из пожаров произошел 26 сентября в 08:41. Возле дома №59А в 14 микрорайоне сгорел автомобиль ВАЗ-21102, 2001 года выпуска.Еще одни автомобиль сгорел 30 сентября. Примерно в 14:10 произошло горение автомобиля Toyota Camry, 2009 года выпуска, в поселке Баутино.- не оставлять непотушенные сигареты и спички;- следить за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружать электросети;- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставлять детей без присмотра.