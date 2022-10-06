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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Вчера, 14:58

Просмотров: 1717

Завершилось расследование взрыва на автозаправочной станции в Мангистау

При взрыве на автозаправочной станции (АЗС) возле села Шетпе погиб уроженец Узбекистана. Комиссия по расследованию инцидента установила основные причины произошедшего. Об этом сообщили в Комитете промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Фото с сайта Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
На автозаправочной станции «Еркебулан АЗС», расположенной недалеко от села Шетпе, 8 сентября произошел взрыв газообразного пара дизельного топлива. Инцидент случился при резке болгаркой металлических болтов, закрепляющих крышку закопанного в землю резервуара для хранения дизельного топлива. В результате происшествия погиб гражданин Республики Узбекистан.

Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области 13 сентября была создана комиссия по расследованию аварии. Комиссия установила основные причины, приведшие к аварии.

- Причиной взрыва с последующим откидыванием крышки 60-кубового резервуара, закопанного в землю, предназначенного для хранения дизельного топлива, явилось отложение дизельного топлива (донное отложение) внутри резервуара и установка самодельных дыхательных устройств. Причиной также послужило скопление избыточного давления от повышенной температуры окружающего воздуха в день происшествия. При проведении огневых работ, а именно резки гайки крышки резервуара, образовалось искра, контакт которой со скопившимися парами дизельного топлива привел к взрыву, - пояснили в ведомстве.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Вчера, 19:36
При взрыве на автозаправочной станции (АЗС) возле села Шетпе погиб уроженец Узбекистана.

Узбеков ещё, много на Магышлаке...

Все мы ходим под богом.
 
 

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