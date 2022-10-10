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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 1933

Два нарушивших ПДД автомобиля Lexus выявили с помощью камер в Актау

С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления выявлены два автомобиля Lexus, нарушившие правила дорожного движения. Об этом сообщает Polisia.kz.

Кадр видео
Как сообщает Polisia.kz, 6 октября один из водителей автомобиля управлял транспортным средством с заведомо подложенными государственными номерными знаками, а другой затемнил два передних боковых окна автомашины.

- В результате слаженной работы сотрудников Центра оперативного управления и батальона патрульной полиции оба автомобиля были остановлены, а водители привлечены к ответственности. Сотрудниками полиции на водителя автомобиля Lexus LX 570 составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК, на водителя автомобиля Lexus LS 200 составлен протокол по части 5 статьи 590 административного кодекса РК. Оба автомобиля были водворены на штрафстоянку, - сообщает Polisia.kz.




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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 13:07
Цитата: 12-й регион
Плёнку заметили, а габариты красного цвета на передних фарах конечно же не увидели...

А они у нас поголовно, попеременно страдают дальтонизмом, косоглазием, и куриной слепотой...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Карусель
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:30
Плёнку заметили, а габариты красного цвета на передних фарах конечно же не увидели...
Статья 603
1. Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечёт штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге),
 
 

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