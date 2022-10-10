Два нарушивших ПДД автомобиля Lexus выявили с помощью камер в Актау

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Как сообщает Polisia.kz, 6 октября один из водителей автомобиля управлял транспортным средством с заведомо подложенными государственными номерными знаками, а другой затемнил два передних боковых окна автомашины.
- В результате слаженной работы сотрудников Центра оперативного управления и батальона патрульной полиции оба автомобиля были остановлены, а водители привлечены к ответственности. Сотрудниками полиции на водителя автомобиля Lexus LX 570 составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК, на водителя автомобиля Lexus LS 200 составлен протокол по части 5 статьи 590 административного кодекса РК. Оба автомобиля были водворены на штрафстоянку, - сообщает Polisia.kz.
- В результате слаженной работы сотрудников Центра оперативного управления и батальона патрульной полиции оба автомобиля были остановлены, а водители привлечены к ответственности. Сотрудниками полиции на водителя автомобиля Lexus LX 570 составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК, на водителя автомобиля Lexus LS 200 составлен протокол по части 5 статьи 590 административного кодекса РК. Оба автомобиля были водворены на штрафстоянку, - сообщает Polisia.kz.