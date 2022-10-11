Пограничники Мангистау задержали браконьера c уловом

Изъятая рыба. Фото предоставлено пресс-центром департамента

Мужчина задержан сотрудниками департамента в ходе проведения профилактических мероприятий по поддержанию установленных режимов в пограничном пространстве.



- На берегу Каспийского моря был задержан гражданин О. При проверке задержанного была обнаружена рыба осетровой породы в количестве трёх штук, общим весом более 15 кг. Причинённый ущерб предварительно оценивается в 4 770 000 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 399 УК РК, - прокомментировали в пресс-центре департамента.



Иная информация в интересах следствия не разглашается.