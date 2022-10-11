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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 848

Пограничники Мангистау задержали браконьера c уловом

Сотрудниками департамента Пограничной Службы КНБ РК Мангистауской области на берегу моря задержан нарушитель с рыбой осетровой породы. Об этом сообщили в пресс-центре департамента.

Изъятая рыба. Фото предоставлено пресс-центром департамента
Мужчина задержан сотрудниками департамента в ходе проведения профилактических мероприятий по поддержанию установленных режимов в пограничном пространстве.

- На берегу Каспийского моря был задержан гражданин О. При проверке задержанного была обнаружена рыба осетровой породы в количестве трёх штук, общим весом более 15 кг. Причинённый ущерб предварительно оценивается в 4 770 000 тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 399 УК РК, - прокомментировали в пресс-центре департамента.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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Комментарии ( 1 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:47
Каждый раз думаю, а из каких соображений считается причиненный ущерб? Если разделить сумму на 15 кг, получается 318 000 тенге/кг. Может быть предполагается, что 3 рыбы вырастут до 100 кг каждая? Так и то цена килограмма должна стать 15900 тенге. Может 4770000 тенге это налагаемый штраф?
 
 

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