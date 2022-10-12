Четверых браконьеров задержали пограничники Мангистау

Пограничная служба КНБ продолжает принимать меры по сохранению биологического разнообразия Каспийского моря.По данным ведомства, с 1 октября 2022 года в Мангистау стартовал второй этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности.- Пограничниками региона департамент за этот период были задержаны четыре нарушителя, изъято четыре единицы плавательных средств и более 27 километров браконьерских сетей. На задержанных лиц наложен административный штраф на общую сумму 122 520 тенге, - сообщили в пресс-службе КНБ РКВ среду обитания возвращены 104 рыбы осетровых пород и девять тюленей.- Предотвращенный ущерб составил 219 343 913 тенге, - отметили в пресс-службе ведомства.