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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:57

Просмотров: 16

Четверых браконьеров задержали пограничники Мангистау

Сотрудниками департамента Пограничной Службы КНБ РК Мангистауской области задержаны четыре нарушителя, изъято четыре единицы плавательных средств и более 27 километров браконьерских сетей. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК

Фото пресс-службы ведомства
Пограничная служба КНБ продолжает принимать меры по сохранению биологического разнообразия Каспийского моря.

Четверых браконьеров задержали пограничники Мангистау


По данным ведомства, с 1 октября 2022 года в Мангистау стартовал второй этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности.


Четверых браконьеров задержали пограничники Мангистау


Четверых браконьеров задержали пограничники Мангистау


- Пограничниками региона департамент за этот период были задержаны четыре нарушителя, изъято четыре единицы плавательных средств и более 27 километров браконьерских сетей. На задержанных лиц наложен административный штраф на общую сумму 122 520 тенге, - сообщили в пресс-службе КНБ РК

В среду обитания возвращены 104 рыбы осетровых пород и девять тюленей.

- Предотвращенный ущерб составил 219 343 913 тенге, - отметили в пресс-службе ведомства.

Четверых браконьеров задержали пограничники Мангистау



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