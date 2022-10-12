Никто не пострадал при пожаре в магазине в Актау

Фото пресс-службы ведомства
Возгорание в магазине «Нурдаулет» возле дома №23 в 27 микрорайоне произошло в 13:40.
- Ликвидировали пожар в 13:50. Обошлось без пострадавших. На место происшествия выезжали девять сотрудников личного состава и две единицы техники, - сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау, капитан гражданской защиты Қайсар Нурманов.
Напомним, пожар в магазине возле дома №21 в 27 микрорайоне Актау сняли на видео очевидцы.
- Ликвидировали пожар в 13:50. Обошлось без пострадавших. На место происшествия выезжали девять сотрудников личного состава и две единицы техники, - сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау, капитан гражданской защиты Қайсар Нурманов.
Напомним, пожар в магазине возле дома №21 в 27 микрорайоне Актау сняли на видео очевидцы.
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