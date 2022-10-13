Жителя Мангистау объявили в международный розыск

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Ниятбай Уразбаев, председатель каракалпакского этно-культурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы» объявлен в розыск МВД Узбекистана. Власти соседней страны добиваются его ареста и экстрадиции.
Его обвиняют в покушении на конституционной строй Узбекистана в связи с проходившими в июле протестами в Каракалпакстане, сообщили BES.media в диаспоре каракалпаков Алматы.
По словам представителей диаспоры, Уразбаев находился на вахтовой смене руководителем группы на месторождении Каражанбас во время событий в Нукусе.
Уразбаев по запросу властей Узбекистана внесён в поисковую систему МВД Казахстана как лицо, находящееся в розыске.
Михаил Одинцов
Его обвиняют в покушении на конституционной строй Узбекистана в связи с проходившими в июле протестами в Каракалпакстане, сообщили BES.media в диаспоре каракалпаков Алматы.
По словам представителей диаспоры, Уразбаев находился на вахтовой смене руководителем группы на месторождении Каражанбас во время событий в Нукусе.
Уразбаев по запросу властей Узбекистана внесён в поисковую систему МВД Казахстана как лицо, находящееся в розыске.
Михаил Одинцов
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