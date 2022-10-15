Мошенница обещала получить кредит жителям Актау и обманывала

Фото из архива Lada.kz

По данным полиции, мошенница не выполнила свое обещание. По словам потерпевшей, женщина взяла у нее денежные средства в размере 192 000 тенге.



- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемой. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество), - сообщили в полиции региона.



Полиция региона просит жителей и гостей области не переводить денежные средства на ненадежные счета и быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.