Жители Жанаозена отдали мошеннице больше миллиона тенге за трудоустройство в нефтяную компанию и детский сад

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Жители Жанаозена обратились в полицию с заявлением на мошенницу, которая обещала им помочь с трудоустройством, но так и не сдержала своё слово.



Гражданка, совершившая мошенническую деятельность, обещала одной из потерпевших работу в нефтяной отрасли, а вторая рассчитывала устроиться на работу в детский сад на вышестоящую должность. Общая сумма ущерба составляет 1 миллион 220 000 тенге.



- Сотрудниками криминальной полиции установлена личность подозреваемой, задержана 43-летняя местная жительница. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в полиции региона.