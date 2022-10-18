Обещала устроить в нефтяную отрасль: в Актау жительницу обманули на 800 тысяч тенге

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Жительница Актау обратилась в полицию с заявлением о том, что ей обещали помочь с трудоустройством в одну из нефтяных компаний за деньги.



- Как стало известно, мошенница взяла у потерпевшей денежные средства в размере 800 000 тенге, но обещание устроить на работу не выполнила, - рассказали в полиции региона.



Сотрудниками криминальной полиции установлена личность подозреваемой.



- Мошенницей оказалась 54-летняя местная жительница. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - отметили в пресс-службе ведомства.