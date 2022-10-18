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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 414

Обещала устроить в нефтяную отрасль: в Актау жительницу обманули на 800 тысяч тенге

Мошенницу задержала полиция, ведется следствие. Подробности рассказали в департаменте полиции региона.

Иллюстративное фото
Жительница Актау обратилась в полицию с заявлением о том, что ей обещали помочь с трудоустройством в одну из нефтяных компаний за деньги.

- Как стало известно, мошенница взяла у потерпевшей денежные средства в размере 800 000 тенге, но обещание устроить на работу не выполнила, - рассказали в полиции региона.

Сотрудниками криминальной полиции установлена личность подозреваемой.

- Мошенницей оказалась 54-летняя местная жительница. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - отметили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:35
Опять 25! Что творит антикор, уже взятку невозможно дать, приходится "терпеть".
А если посмотреть по другому на ситуацию, то мы имеем взяткодателя и того кто передаст. В итоге, скрываясь под радужными обещаниями, "передаст" оказывается просто мошенником. Вопрос - по какой причине взяткодатель перестает быть взяткодателем, коим похоже по сути является, ведь умысел то никуда не девается!?? По сути, взяткодатель доверился ряженому "передасту", уже передал взятку, но по независящим от него обстоятельствам, преступление не свершилось до конца и только благодаря "передасту" который только на словах оказался таковым. А может быть просто и не получилось, но не давать же в заднюю, он же не натуральный "передаст".
Таким подходом можно оправдать и взяточника в случаях когда он запросил взятку, но его сдали и в итоге взятку он не получил, так как по независящим от него обстоятельствам не смог сделать что то в интересах дающего взятку и воспользоваться ей по имевшемуся умыслу, как и взяткодатель услугой "передаста" который оказался не "передастом", и поэтому взяткодатель стал потерпевшим (!).
В общем хотели чтобы в Новом Казахстане все было по новому, держите, мы меняем понятия и терминологию, и "бинго" результат снижение взяток и коррупции - супер! Этакий модернизированный новый старый подход, когда в преступление по сути вовлеченно несколько человек, но виновен один, ведь так всем лучше. Мир всем!
 
 

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