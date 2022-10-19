Искавшие работу жители Мангистау попались в «ловушку» мошенницы

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Несколько жителей области обратились в полицию в отношении мошенницы, которая обманула их, сказав, что поможет им получить деньги от безвозвратного гранта и устроиться на работу. Общая сумма ущерба составляет 9 272 000 тенге.



- Сотрудниками криминальной полиции установлена личность 31-летней подозреваемой. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в полиции региона.



Полиция региона просит жителей и гостей области не переводить денежные средства на ненадежные счета и быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.