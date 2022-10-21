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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:53

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Не в Актау: родителей школьников напугало сообщение о «смертельных» конфетах

В распространяемом в мессенджерах сообщении родителей Актау предупреждают о конфетах, которые привели к смерти двух мальчиков. Трагическое событие произошло в Рудном Костанайской области. Информацию подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области.

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В родительских чатах появилось сообщение с предупреждением о неких конфетах наркотического состава, которые стали причиной смерти двух шестилетних мальчиков.

В сообщении говорится, что причиной смерти детей стали конфеты, которые мальчикам дал на улице незнакомый мужчина. Дети неадекватно стали вести себя ко времени сна, после чего мама мальчиков вызвала им «скорую».

Не в Актау: родителей школьников напугало сообщение о «смертельных» конфетах


- Врач, который их принимал, взял анализы и сразу сказал, что это наркотическое отравление. Их подержали в больнице, прокапали, а на следующий день выписали, - говорится в сообщении.

В день выписки дети скончались.

Инцидент произошел не в нашем городе, но, как сообщили в департаменте полиции Мангистау, происшествие случилось 12 октября, в Рудном Костанайской области.

Как сообщает «Наша газета», в пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что скорая помощь привезла малышей в рудненскую больницу 12 октября около 8 часов. При этом отмечает, что выписали детей по настоянию их матери.

- При поступлении были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Проведена инфузионная терапия. Выписаны утром с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Смерть наступила в тот же день, спустя 12 часов после выписки, - пояснили в ведомстве.

Мёртвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть у обоих детей в 21.20.

- По факту гибели двух 6-летних детей в Рудном полиция начала досудебное расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Позже в ведомстве добавили, что распространяемая информация о том, что дети могли отравиться наркотическими веществами, не подтверждена.

Михаил Одинцов



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