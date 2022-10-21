Не в Актау: родителей школьников напугало сообщение о «смертельных» конфетах

Рассылаемое фото
В родительских чатах появилось сообщение с предупреждением о неких конфетах наркотического состава, которые стали причиной смерти двух шестилетних мальчиков.
В сообщении говорится, что причиной смерти детей стали конфеты, которые мальчикам дал на улице незнакомый мужчина. Дети неадекватно стали вести себя ко времени сна, после чего мама мальчиков вызвала им «скорую».
- Врач, который их принимал, взял анализы и сразу сказал, что это наркотическое отравление. Их подержали в больнице, прокапали, а на следующий день выписали, - говорится в сообщении.
В день выписки дети скончались.
Инцидент произошел не в нашем городе, но, как сообщили в департаменте полиции Мангистау, происшествие случилось 12 октября, в Рудном Костанайской области.
Как сообщает «Наша газета», в пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что скорая помощь привезла малышей в рудненскую больницу 12 октября около 8 часов. При этом отмечает, что выписали детей по настоянию их матери.
- При поступлении были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Проведена инфузионная терапия. Выписаны утром с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Смерть наступила в тот же день, спустя 12 часов после выписки, - пояснили в ведомстве.
Мёртвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть у обоих детей в 21.20.
- По факту гибели двух 6-летних детей в Рудном полиция начала досудебное расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Позже в ведомстве добавили, что распространяемая информация о том, что дети могли отравиться наркотическими веществами, не подтверждена.
Михаил Одинцов
В сообщении говорится, что причиной смерти детей стали конфеты, которые мальчикам дал на улице незнакомый мужчина. Дети неадекватно стали вести себя ко времени сна, после чего мама мальчиков вызвала им «скорую».
- Врач, который их принимал, взял анализы и сразу сказал, что это наркотическое отравление. Их подержали в больнице, прокапали, а на следующий день выписали, - говорится в сообщении.
В день выписки дети скончались.
Инцидент произошел не в нашем городе, но, как сообщили в департаменте полиции Мангистау, происшествие случилось 12 октября, в Рудном Костанайской области.
Как сообщает «Наша газета», в пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что скорая помощь привезла малышей в рудненскую больницу 12 октября около 8 часов. При этом отмечает, что выписали детей по настоянию их матери.
- При поступлении были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Проведена инфузионная терапия. Выписаны утром с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Смерть наступила в тот же день, спустя 12 часов после выписки, - пояснили в ведомстве.
Мёртвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть у обоих детей в 21.20.
- По факту гибели двух 6-летних детей в Рудном полиция начала досудебное расследование, в рамках которого проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Позже в ведомстве добавили, что распространяемая информация о том, что дети могли отравиться наркотическими веществами, не подтверждена.
Михаил Одинцов
Оставьте свой комментарий первым.