Ночная драка в Актау: задержаны пятеро подозреваемых

Кадр видео

По информации полиции, в ночь на 23 октября около 02:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о драке в 11 микрорайоне, у дома №6.



На место прибыли сотрудники управления полиции Актау. Они задержали пятерых подозреваемых.



В областную больницу никто не обращался.



Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 2 статьи 293 УК РК.



Ведётся расследование.



Для справки:



Статья 293 УК РК - Хулиганство



Часть 1 - Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Часть 2 - То же деяние, если оно:



1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, – наказывается штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

