Ночная драка в Актау: задержаны пятеро подозреваемых

Кадр видео
По информации полиции, в ночь на 23 октября около 02:40 на пульт дежурного «102» поступил вызов о драке в 11 микрорайоне, у дома №6.
На место прибыли сотрудники управления полиции Актау. Они задержали пятерых подозреваемых.
В областную больницу никто не обращался.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 2 статьи 293 УК РК.
Ведётся расследование.
Для справки:
Статья 293 УК РК - Хулиганство
Часть 1 - Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 - То же деяние, если оно:
1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
3) совершено неоднократно;
4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, – наказывается штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
На место прибыли сотрудники управления полиции Актау. Они задержали пятерых подозреваемых.
В областную больницу никто не обращался.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 2 статьи 293 УК РК.
Ведётся расследование.
Для справки:
Статья 293 УК РК - Хулиганство
Часть 1 - Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 - То же деяние, если оно:
1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
3) совершено неоднократно;
4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, – наказывается штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Оставьте свой комментарий первым.