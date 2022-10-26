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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:56

Просмотров: 155

С начала года в Мангистау зарегистрировано семь автокраж

За январь-сентябрь текущего года в Казахстане была зарегистрирована 251 автокража - на шесть процентов меньше, чем годом ранее. В Мангистау за девять месяцев произошло семь автокраж, передает аналитический портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
По данным Energyprom.kz, по итогам января-сентября текущего года по стране было зафиксировано 3,6 тысяч краж любых транспортных средств против 3,1 тысячи годом ранее.

В региональном разрезе больше всего автокраж зарегистрировали в Алматы: 57 случаев - сразу на 46,2 процента больше, чем годом ранее.

В тройку антилидеров также попали Костанайская (31 автокража, плюс 19,2 процента за год) и Карагандинская (28 автокраж, минус 24,3 процента) области.

Меньше всего краж автомобилей зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: два случая, как и годом ранее. В Мангистау за девять месяцев произошло семь автокраж.

С начала года в Мангистау зарегистрировано семь автокраж


Заметный рост количества автокраж был зарегистрирован в Атырауской области: в три раза за год, до шести случаев, против всего двух случаев годом ранее. Почти втрое сократилось количество краж в Актюбинской области: 10 случаев против 27 случаев за январь-сентябрь 2021-го.

Автоугонщики в РК предпочитают японские марки автомобилей, сообщает zakon.kz. По данным портала, с начала года в стране было украдено 909 единиц автотранспорта, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775 автомашин, или 85,3%. Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей.



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