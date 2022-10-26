Мужчина пытался спрыгнуть с крыши здания в Актау

Инцидент произошел сегодня, 26 октября. Примерно в 19:00 мужчина грозился спрыгнуть с крыши здания в 22 микрорайоне.В департаменте полиции региона сообщили, что мужчину спустили с крыши.- С ним проведена профилактическая беседа, - сообщили в пресс-службе полиции региона.Других подробностей происшествия в полиции не сообщили.