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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 1131

Два человека скончались от столкновения с животным на трассе в Мангистау

Водитель автомобиля не справился с рулевым управлением и наехал на двух верблюдов. От полученных травм на месте происшествия скончались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 23 октября. Около 21:00 автомобиль Lada XRay направлялся из села Бейнеу в село Шетпе. На 93 километре трассы водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на двух верблюдов.

В результате столкновения на месте ДТП погибли два человека.

Факт происшествия зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В

Проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

- Уважаемые жители области, владельцы скота, последствия оставленных без присмотра животных приводят к трагедиям, приводящим к человеческим потерям. Просим Вас принять все меры безопасности, в том числе светоотражающие ленты, - обратились к жителям в ведомстве.

Миша Одинцов



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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • Suvorov30
  • Papirosso
  • синдбад
 kaireke (Посетители) Сегодня, 13:23
Судя по тексту статьи водителя уже назначили крайним, так как он "не справился с управлением и совершил наезд на двух верблюдов". А что интересно верблюды делали на дороге, которую еще обещают сделать платной?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ugo Chaves
  • Papirosso
 БО (Посетители) Сегодня, 13:11
Цитата: Банкир
Надо не просить, а требовать!!!
Раз ничего не происходит,значит те кто просит,сами и имеют этот скот...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Suvorov30
  • Papirosso
 elek (Посетители) Сегодня, 13:04
- Уважаемые жители области, владельцы скота, последствия

=> "Вас посадят по статье...." - вот когда будет так, может что-то и изменится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ugo Chaves
  • Suvorov30
  • Papirosso
 Банкир (Посетители) Сегодня, 13:03
Надо не просить, а требовать!!! И штрафовать, так, чтобы неповадно было!!!
 
 

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