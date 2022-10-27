Два человека скончались от столкновения с животным на трассе в Мангистау

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 23 октября. Около 21:00 автомобиль Lada XRay направлялся из села Бейнеу в село Шетпе. На 93 километре трассы водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на двух верблюдов.



В результате столкновения на месте ДТП погибли два человека.



Факт происшествия зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В



Проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



- Уважаемые жители области, владельцы скота, последствия оставленных без присмотра животных приводят к трагедиям, приводящим к человеческим потерям. Просим Вас принять все меры безопасности, в том числе светоотражающие ленты, - обратились к жителям в ведомстве.



Миша Одинцов