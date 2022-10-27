Кража в одном из магазинов Актау попала на видео

Коллаж из видео

Магазин одной из жительниц Актау Мерей Барнахановой обокрали в 21 микрорайоне города. Она уверяет, что магазин «Сая», который она сдаёт в аренду, обокрали 21 октября около пяти утра. До сих пор, по словам хозяйки, полиция не расследует произошедшее. Ущерб пострадавшей составил больше полумиллиона тенге.



- Мы подали заявление в полицию, они взяли записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев. По камерам увидели, куда направился вор, сделали вид, что работают, но они бездействуют. Сколько дней прошло, ни слуху, ни духу. 570 тысяч - это немалые деньги для меня, а тут потерять всё в один день, - рассказала пострадавшая.



Сам инцидент попал на камеры видеонаблюдения.







Видео предоставила пострадавшая.



В департаменте полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований городского управления по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, - разъяснили в ведомстве.



Миша Одинцов