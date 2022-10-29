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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 432

На полтора миллиона тенге обманули жителя Актау

Мошенник пообещал взамен дешевую машину и водительские права.

Фото из доступных источников
Как сообщили в полиции, заявление поступило от местного жителя. По его словам, некий мужчина обещал ему помочь приобрести дешевую машину и получить водительское удостоверение.

Общий ущерб составил 1 541 000 тенге.

Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого и задержали его.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

- Вниманию жителей и гостей области! Призываем вас быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников. Ни в коем случае не переводите деньги на ненадежные счета, - обратились в полиции.



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