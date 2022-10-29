Полицейские расследуют гибель мужчины в Актау

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В департаменте полиции сообщили, что 28 октября в 20:21 в дежурную часть управления полиции Актау поступил вызов о том, что в 6 микрорайоне возле дома №24 обнаружен труп мужчины без насильственных признаков смерти.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
При осмотре трупа с участием судебного эксперта каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
Для точного установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
При осмотре трупа с участием судебного эксперта каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
Для точного установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
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