Подростка ищут в Актау

Фото предоставила мама Максима
По словам Ирины, матери 14-летнего Максима Филипьева, вчера вечером 28 октября они с ним повздорили. Мальчик убежал из дома.
Мама подростка уже обратилась с заявлением в полицию.
Приметы: рост около 180 сантиметров, был одет в серую куртку, серые спортивные штаны, на ногах черные сетчатые кроссовки, с собой был серый рюкзак.
Если кто-либо обладает информацией о местонахождении Максима, просьба сообщать по номеру: 8(771)-309-20-61 (Ирина).
Мама подростка уже обратилась с заявлением в полицию.
Приметы: рост около 180 сантиметров, был одет в серую куртку, серые спортивные штаны, на ногах черные сетчатые кроссовки, с собой был серый рюкзак.
Если кто-либо обладает информацией о местонахождении Максима, просьба сообщать по номеру: 8(771)-309-20-61 (Ирина).
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