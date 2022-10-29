Подростка ищут в Актау

По словам Ирины, матери 14-летнего Максима Филипьева, вчера вечером 28 октября они с ним повздорили. Мальчик убежал из дома.Мама подростка уже обратилась с заявлением в полицию.рост около 180 сантиметров, был одет в серую куртку, серые спортивные штаны, на ногах черные сетчатые кроссовки, с собой был серый рюкзак.