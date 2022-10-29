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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:24

Просмотров: 2130

Пара работала «закладчиками» в Актау

Подозреваемые дали признательные показания.

Кадр видео
По информации департамента полиции, 28 октября примерно в 17:15 сотрудники УБОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории промышленной зоны в Актау задержали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня.

При личном обыске у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость». Уже при обыске их квартиры полицейские обнаружили четыре пакета с синтетическими наркотиками. Общий вес изъятых веществ составил два килограмма.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Назначено судебно-экспертное исследование.




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Комментарии ( 2 )

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  • babe
  • Альфарий
 ABCD (Посетители) Вчера, 21:41
Расстреливать таких надо и заказчиков тем более. Зачем их содержать, кормить и одевать в тюрьме за бюджетные деньги налогоплательщиков, а точнее нас!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
КореннойОралман (Посетители) Вчера, 20:46
Уедят вдвоём лет на 7
Выйдут, будет уже 30ка
Жизнь коту под хвост
 
 

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