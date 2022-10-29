Пара работала «закладчиками» в Актау

По информации департамента полиции, 28 октября примерно в 17:15 сотрудники УБОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории промышленной зоны в Актау задержали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня.При личном обыске у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами «мефедрон» и «скорость». Уже при обыске их квартиры полицейские обнаружили четыре пакета с синтетическими наркотиками. Общий вес изъятых веществ составил два килограмма.Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.Назначено судебно-экспертное исследование.