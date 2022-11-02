Четыре автомобиля сгорели в Мангистау за неделю

- За прошедшую неделю на территории области произошло четыре пожара на автомобильном транспорте. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в автомобиле, необходимо содержать индивидуальный автомобиль в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности, - сообщили спасатели региона.В понедельник, 24 октября, в регионе сгорели два автомобиля. Один из пожаров произошел в селе Жынгылды. В 10:10 произошло возгорание в автомашине «УАЗ». В 11:50 сгорела «Газель» между 29 микрорайоном и «Шыгыс-1» в Актау. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В среду, 26 октября, в Бейнеу сгорел еще один автомобиль. Примерно в 18:20 произошло возгорание в салоне автомобиля «Газ 3110», 2007 года выпуска. Причина пожара еще не установлена.В воскресенье, 30 октября, приметно в 15:50 в Жанаозене сгорел автомобиль Mercedes-Benz, 2003 года выпуска. В машине полностью сгорели моторный отсек и салон.По данным ведомства, с 18 по 24 июня пожарные выезжали по тревоге 23 раза, в том числе четыре раза - на пожары и восемь раз - на случаи горения. Спасатели участвовали в 11 аварийно-спасательных работах.За неделю огнеборцы также вызволили двоих детей из запертых квартир и спасли двух кошек со щенком.Утром 26 октября спасатели вызволили двоих детей, которые оказались запертыми в одной из квартир в доме, который расположен в микрорайоне «Оркен» в Жанаозене.По прибытии на место вызова спасатели установили трехколенную лестницу в окно квартиры, спасатель вошёл в дом через окно и открыл входную дверь. Дети переданы родителям.В этот же день спасатели спустили с дерева кошку, которая залезла на высокое дерево и не могла спуститься обратно. Спасательная операция с использованием спецтехники проходила во дворе 76 дома в 17 микрорайоне.В пятницу, 28 октября, спасатели вытащили щенка с помощью спасательной веревки из ямы во дворе дома в Форт-Шевченко. На следующий день спасатели сняли кота с дерева в парке «Акбота» в Актау.