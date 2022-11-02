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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 189

Полиция Мангистау: две мошенницы входили в доверие к гражданам и лишали их денег

Жители Мангистау в очередной раз стали жертвами аферистов. Подробности рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным полиции, несколько жителей региона попались в «ловушку» мошенницы, которая обещала купить одежду производства Турции по выгодной цене, а затем не выполнила свое обещание. Общий ущерб потерпевших составляет 106 100 тенге.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлена и задержана 24-летняя подозреваемая. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - рассказали в полиции региона.

Сотрудниками криминальной полиции удалось задержать еще одну мошенницу, которая обманула жителей Мангистау на сумму более полутора миллиона тенге.

- Женщина пообещала, что поможет получить безвозвратный грант, если вложить средства на определенную сумму. По словам потерпевших, мошенница так и не сдержала слово. Общая сумма ущерба составила 1 630 000 тенге. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество), - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Полиция региона просит жителей и гостей области не переводить денежные средства на счета малознакомых граждан и быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.



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