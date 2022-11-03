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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 704

О фактах коррупции в АО «СПК «Каспий» и миграционной службе региона рассказал главный антикор Мангистау

Основная доля коррупционных правонарушений приходится на факты взяточничества. О результатах анализа коррупционных рисков в деятельности инспекции транспортного контроля, АО «СПК» Каспий» и управления миграционной службы рассказал руководитель управления департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Кайрат Байгебаев.

Фото пресс-службы ведомства
В целях минимизации коррупционных возможностей антикор провел три внешних анализа коррупционных рисков и внес 98 рекомендаций.

- С начала года департаментом антикоррупционной службы по Мангистауской области проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности инспекции транспортного контроля, АО «СПК» Каспий» и управления миграционной службы. В отношении сотрудника инспекции транспортного контроля за ежемесячное получение взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственный проезд грузовым транспортом внутри области возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки). Дело направлено в суд. Также приостановлена работа 21 оператора, которые незаконно занимались техническим осмотром автомобилей (техосмотр), - сказал Кайрат Байгебаев.

По итогам внешнего анализа в деятельности АО «СПК «Каспий» установлено, что СПК в целях осуществления частного предпринимательства необоснованно предоставляла земельные участки для инвестиционных проектов. В настоящее время вопрос о возврате государству семи земельных участков рассматривается в суде.

- По результатам анализа в управлении миграционной службы в отношении должностных лиц зарегистрированы досудебные расследования. В настоящее время проводится внешний анализ коррупционных рисков в деятельности дочерних компании АО «КТЖ», АО «НК» Актауский морской торговый порт» и ТОО «Порт Курык», - рассказал главный антикор Мангистау.

По его словам, департаментом проводится работа по административным правонарушениям.

- За нарушение статьи 154 кодекса об административных правонарушениях к ответственности привлечено 17 лиц за нарушение статьи 680 (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей) привлечено четыре лица, и за нарушение статьи 676 (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей) привлечено два лица, которые оштрафованы на общую сумму 7,5 млн тенге. В отношении одного лица принято решение о конфискации доходов в размере 17 825 993 тенге в пользу государства, полученных в результате незаконного предпринимательства, - отметил Кайрат Байгебаев.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:17
Все эти "герои" давно уже на слуху.
Ничего не меняется годами.
Все как в басне Крылова: "А Васька слушает да ест".
 
 

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