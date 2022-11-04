Грузчик аэропорта Актау задержан за кражу золотых изделий

Фото полиции
От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау – Анталия и Актау – Алматы, передает Polisia.kz.
В Линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своём багаже.
Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилёту авиарейсом сообщением Актау – Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.
– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведётся следствие, – отметил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
В Линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своём багаже.
Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилёту авиарейсом сообщением Актау – Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.
– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведётся следствие, – отметил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
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