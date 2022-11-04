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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 1823

Грузчик аэропорта Актау задержан за кражу золотых изделий

За кражу золотых изделий почти на один миллион тенге транспортная полиция задержала грузчика аэропорта Актау. Пострадавшими оказались две женщины, одна из которых прилетела в Актау из Анталии, другая из Алматы, передаёт Polisia.kz.

Фото полиции
От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау – Анталия и Актау – Алматы, передает Polisia.kz.

В Линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своём багаже.

Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилёту авиарейсом сообщением Актау – Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведётся следствие, – отметил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.



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