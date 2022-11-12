Пропавшую девушку нашли в Актау

- Спасибо всем, кто принимал участие в поисках, - обратились её родные.

По словам родственников пропавшей Марьям Мустафаевой, девушка благополучно нашлась. Она жива и здорова.Напомним, девушка ушла с работы в торгово-развлекательном комплексе «Актау» вчера, 11 ноября, в 16:00, но так и не вернулась обратно и домой.