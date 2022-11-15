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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 460

«Спасать уже было некого»: очевидец рассказал детали смертельного ДТП в Актау

Предполагаемый виновник смертельного ДТП – водитель автомашины Toyota. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mersedes. Об этом рассказал очевидец аварии.

Скрин видео
По словам очевидца, момент смертельного ДТП произошел на его глазах.

- Я ехал по левой полосе. Водитель Toyota ехал за мной. В какой-то момент он начал обгонять мою машину по встречной полосе. Она ехала со скоростью примерно 140-150 километров в час. Я видел ее столкновение с автомобилем Mersedes. Удар был настолько сильным, что автомобиль Toyota разорвало на две части. Тело водителя выбросило на асфальт. Mersedes сразу загорелся. Когда я подошел, насколько было возможно, голосов оттуда слышно уже не было, спасать было уже некого. Водитель и пассажир скончались, – рассказал очевидец.

Напомним, ДТП, в которой погибли два человека произошло накануне, вечером 14 ноября в селе Атамекен Мунайлинского района. Полиция региона проводит следственные мероприятия.



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Комментарии ( 1 )

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  • cnnc
 ABCD (Посетители) Сегодня, 16:19
Оно того стоило? На том свете принимают без перерыва и выходных, круглосуточно 24/7.!!!
 
 

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