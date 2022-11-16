Пожар на рынке в Актау: начато расследование

Фото жителей Актау
Жандос Кенжебаев сообщил, что по факту пожара на рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне проводится расследование.
- Ведётся расследование по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РК (Нарушение требований пожарной безопасности), - сказал Жандос Кенжебаев.
Напомним, пожар на рынке произошёл 12 ноября в 22:46. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды «Детский мир» площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров «1000 мелочей», продуктов питания и «Специи-уголки». Пострадавших нет. Причина пожара уточняется. Пожар ликвидирован в 23:23.
- Ведётся расследование по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РК (Нарушение требований пожарной безопасности), - сказал Жандос Кенжебаев.
Напомним, пожар на рынке произошёл 12 ноября в 22:46. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды «Детский мир» площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров «1000 мелочей», продуктов питания и «Специи-уголки». Пострадавших нет. Причина пожара уточняется. Пожар ликвидирован в 23:23.