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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 849

Пожар на рынке в Актау: начато расследование

По факту пожара на рынке «РусКаз» начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.

Фото жителей Актау
Жандос Кенжебаев сообщил, что по факту пожара на рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне проводится расследование.

- Ведётся расследование по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РК (Нарушение требований пожарной безопасности), - сказал Жандос Кенжебаев.

Напомним, пожар на рынке произошёл 12 ноября в 22:46. На место происшествия были направлены сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ с техникой по третьему рангу. По прибытии к месту вызова выявлено возгорание бутика по продаже детской одежды «Детский мир» площадью около 80 квадратных метров, магазинов канцелярских товаров «1000 мелочей», продуктов питания и «Специи-уголки». Пострадавших нет. Причина пожара уточняется. Пожар ликвидирован в 23:23.




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Комментарии ( 1 )

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  • babe
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:48
По факту пожара на рынке «РусКаз» начато досудебное расследование

То, что этот рынок горит уже не один раз и горит каждый раз по ночам, вам ни о чём не говорит? И то, что рядом никак не могут закончить большую стройку, тоже ни о чём говорит? Ну-ну!
 
 

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