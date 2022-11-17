В дорожной аварии в Актау погиб человек

Иллюстративное фото с сайта atpress.kz
Авария на одной из дорог в 29А микрорайоне Актау произошла сегодня, примерно в 16:00.
Столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия в Мангистаускую областную больницу доставили пять человек.
- Погиб один человек, в травматологическое отделение поступило два человека. Еще двое были направлены на амбулаторное лечение, - уточнили в пресс-службе медучреждения.
Редакция ожидает комментарий от депаратмента полиции Мангистауской области.
Михаил Одинцов
Столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия в Мангистаускую областную больницу доставили пять человек.
- Погиб один человек, в травматологическое отделение поступило два человека. Еще двое были направлены на амбулаторное лечение, - уточнили в пресс-службе медучреждения.
Редакция ожидает комментарий от депаратмента полиции Мангистауской области.
Михаил Одинцов
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